SBK | Gp Phillip Island Gara 2, Lowes: “Mi godrò il momento perché abbiamo fatto davvero un buon lavoro”

SBK Gp Phillip Island Kawasaki – Alex Lowes ha vinto sia la Superpole Race che Gara2 del Gran Premio d’Australia, prima tappa del Mondiale SBK 2024.

Dichiarazioni Alex Lowes Gp Phillip Island Superbike

“È passato molto tempo dalla nostra ultima vittoria, ma abbiamo lavorato duro. Nella Superpole Race ero davvero emozionato, penso di aver pianto durante il giro. In Gara Due sentivo che avrei avuto più possibilità se fosse stata una gara più lunga. Sono rimasto un po’ deluso dopo i test pre-gara di martedì perché la durata delle mie gomme sembrava buona. Quest’anno abbiamo lavorato davvero duramente per rendere la moto più fluida e più facile da gestire. Non possiamo leggere troppo in questa gara finale. Sappiamo che questo è un circuito speciale, ma bisogna comunque gestire bene la gara e la moto deve prendersi cura delle gomme. Penso che la mia sia stata la migliore gomma a fine gara. La moto di Alvaro si muoveva molto e non riusciva ad entrare in curva. Mi sono seduto dietro e ho cercato di prendermi cura della gomma il più possibile. Sono ovviamente molto felice. È stato un inverno grande, importante, che ha cambiato tanti piccoli dettagli. Ora sono in forma e forte e la mia fiducia sta migliorando. Ho fatto un buon lavoro oggi. Mi godrò il momento perché abbiamo fatto davvero un buon lavoro questa settimana. Ottenere due vittorie oggi è stato fantastico e, mescolando le cose, ero davvero felice. I ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico per tutto il fine settimana”.

