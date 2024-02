SBK | Gp Phillip Island Gara 2, Petrucci: “Bello finire il weekend con un podio”

SBK Gp Phillip Island Barni Racing Ducati – Danilo Petrucci ha chiuso Gara 2 del Gran Premio d’Australia, prima tappa del Mondiale SBK 2024, in terza posizione.

Nella frenesia della pista di Phillip Island, il pilota del team Barni, Danilo Petrucci, ha regalato agli appassionati di Superbike una performance mozzafiato durante la gara 2 in Australia. Dopo un weekend di alti e bassi, il pilota ternano è riuscito a salire sul podio, concludendo una battaglia feroce e incalzante.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Gp Phillip Island Superbike

“È bellissimo finire il weekend con un podio dopo una grande battaglia. È stata dura perché anche ieri avremmo potuto lottare per queste posizioni, ma siamo stati sfortunati nel pit stop, stamattina non mi sentivo così a mio agio sulla moto ed ero un po’ nervoso per gara 2. Nei primi 3 giri però ho capito che potevo agganciarmi al gruppo di testa e anche la seconda partenza dopo l’incidente di Jonny è stata buona. Da metà gara in avanti ho pensato che avrei potuto chiudere la gara come migliore indipendente e ce l’ho messa tutta. Gli ultimi giri sono stati pazzeschi perché ho passato Iannone e Rinaldi, ma poi Andrea mi ha ripassato e all’ultimo giro ho pensato ‘ci riprovo’. Quando sono andato dentro ho visto Locatelli cadere e ho realizzato di essere sul podio. Sono molto contento perché qui in Australia non sono mai stato troppo fortunato, invece oggi è andata alla grande; anche grazie al lavoro del team siamo riusciti a raccogliere questo bel risultato“

4.2/5 - (5 votes)