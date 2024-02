SBK | Gp Phillip Island Gara 1, Rea: “E’ stata veramente difficile”

SBK Gp Phillip Island Yamaha – Jonathan Rea ha chiuso Gara 1 del Gran Premio d’Australia, prima tappa del Mondiale SBK 2024, in 17esima posizione.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Phillip Island Superbike

“Oggi è stato davvero difficile, fin dallo spegnimento del semaforo in Gara 1: ho fatto una brutta partenza, ma ho fatto dei buoni progressi nelle curve 1 e 2. Poi ho avuto un ritmo costante. Ho deciso di rientrare ai box il prima possibile e sfortunatamente abbiamo avuto solo un piccolo problema che mi ha impedito di tornare in pista, quindi ho perso un bel po’ di tempo fuori dai box. Sono uscito con Bautista e ho potuto girare con lui al suo ritmo per qualche giro, fino agli ultimi quattro o cinque giri quando ho iniziato a fare qualche errore, ma una volta superato lui e trovata la mia traiettoria ho iniziato a ritrovare il mio ritmo. Frustrante, perché sembra che non possiamo prenderci una pausa: abbiamo avuto un sacco di colpi di scena lanciati sulla nostra strada, ma fortunatamente siamo ancora qui per continuare a farci vedere. Domani proveremo alcune modifiche al set-up perché non sono contento di come si comporta la moto e sappiamo che con il WorldSBK così competitivo adesso, devi avere fiducia sulla moto per spingere al massimo. So che quando mi sento bene con la moto, come ho fatto a Jerez e in alcuni momenti a Portimao, posso volare, quindi è questione di esercitare pazienza e sapere che abbiamo davvero un buon potenziale davanti a noi”.

