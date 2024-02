SBK | Gp Phillip Island Gara 1, Locatelli: “Una delle mie migliori gare”

SBK Gp Phillip Island Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso Gara 1 del Gran Premio d’Australia, prima tappa del Mondiale SBK 2024, in seconda posizione.

Con un’intelligente strategia di pit-stop in ritardo, il pilota italiano è riuscito in una buona rimonta. Dopo il pit-stop, con gomma fresca, “Loka” è riuscito ad effettuare sorpassi decisivi su Toprak Razgatlioglu (BMW), Alex Lowes (Kawasaki) e Andrea Iannone (Ducati) in rapida successione prima di consolidare la sua posizione per festeggiare secondo posto nella prima gara della stagione.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Phillip Island Superbike

“Penso che questa sia una delle migliori gare che ho fatto! Abbiamo lottato molto con i ragazzi, soprattutto con la seconda gomma, quindi dobbiamo essere felici di arrivare davanti a questo gruppo! Ho faticato un po’ all’inizio della gara, quindi è stato un po’ deludente, è stato complicato e ho provato a recuperare dopo la partenza, ma non è stato facile, ma poi nel secondo stint ho spinto molto sulla moto e la la sensazione era molto migliore. Ho superato tre forti piloti davanti a me e ho concluso in seconda posizione, quindi per noi è sicuramente un buon inizio! Abbiamo ottenuto il secondo posto e tanti punti, traggo buona fiducia dal risultato e ci riproveremo domani. Dobbiamo solo partire un po’ più davanti dopo la Superpole Race – e riprovarci in Gara 2. Il potenziale che abbiamo, soprattutto sul ritmo di gara, è alto – penso che possiamo lottare per il podio, e forse per la vittoria, Ancora.”

