SBK | Gp Phillip Island Gara 1, Bassani: “È stata una giornata strana”

SBK Gp Phillip Island Kawasaki – Axel Bassani ha chiuso Gara 1 del Gran Premio d’Australia, prima tappa del Mondiale SBK 2024, in 21esima posizione.

Dichiarazioni Axel Bassani Gp Phillip Island Superbike

“Non ho molto da dire sulla Superpole, ma non è andata così bene. In gara penso di aver fatto davvero una buona partenza ma non è stato facile provare a superare gli altri piloti. Ho commesso un errore e ho eliminato Remy Gardner. Non era mia intenzione, ma è successo. Dopo alcuni giri il mio ritmo era buono ma poi ho dovuto fare un giro lungo e ho perso molto tempo e quattro posizioni in pista. La prima metà della gara è stata davvero buona, ma quando ho cambiato la gomma e sono tornato in pista è stato più difficile guidare la moto. Ho avuto molto movimento. Dobbiamo capirlo perché se riusciamo a guidare la seconda metà di gara come la prima, possiamo fare un buon lavoro”.

