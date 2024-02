SBK | Gp Phillip Island Gara 1, Razgatlioglu: “Non sono contento perché il mio obiettivo era salire sul podio”

SBK Gp Phillip Island ROKiT BMW – Toprak Razgatlioglu ha chiuso Gara 1 del Gran Premio d’Australia, prima tappa del Mondiale SBK 2024, in quinta posizione.

La prima gara della stagione ha messo in mostra un’incredibile battaglia nel gruppo di testa, Toprak è salito fino alla seconda posizione prima del pit-stop, tuttavia un’infrazione durante il pit-stop obbligatorio, lasciando la pit lane 0,2 secondi sotto il tempo minimo di 63 secondi, ha significato un penalità di tempo per Razgatlioglu, che ha retrocesso il suo quarto posto al quinto posto al passaggio della bandiera a scacchi.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Gp Phillip Island Superbike

“L’inizio della gara non è stato male. Sono rimasto davanti e il mio feeling era buono all’inizio della gara. Negli ultimi giri ho spinto di più ma ho continuato a cercare di proteggere la mia gomma posteriore perché questa pista è molto difficile per la gomma posteriore. Abbiamo fatto dieci giri ma negli ultimi due giri sentivo le vibrazioni. Abbiamo terminato la gara in quinta posizione, normalmente in quarta posizione, ma ho ricevuto una penalità. È stato strano anche perché ho visto lo “0” sul cruscotto e sono uscito dalla pit lane. Forse c’era qualche problema con il GPS, non lo so. Inoltre Alex Lowes mi ha superato all’uscita della pit lane e non ne ho approfittato. Comunque, sono partito quinto e ho finito nella stessa posizione. Sarebbe stato meglio quarto posto e spero che domani miglioreremo. Ora ho una gara con la BMW al mio attivo. Non sono contento perché il mio obiettivo era salire sul podio nella prima gara, ma so che questa non è una gara facile perché la gomma si consuma dopo dieci giri. Comunque abbiamo alcuni dati, abbiamo iniziato a lavorare per migliorare e spero che domani faremo un altro passo avanti. Il mio obiettivo è il primo podio, soprattutto qui in Australia, perché questa pista non è facile per me e spero che ci riusciremo”.

