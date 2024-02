SBK | Gp Phillip Island Gara 1, Iannone: “Sto vivendo un sogno”

SBK Gp Phillip Island Go Eleven Racing Ducati – Andrea Iannone ha chiuso Gara 1 del Gran Premio d’Australia, prima tappa del Mondiale SBK 2024, in terza posizione.

“The Maniac” riparte nel miglior modo possibile. Il pilota di Vasto dopo un’assenza di 4 anni è stato un autore di un sabato semplicemente incredibile. In qualifica ha centrato un ottima seconda posizione che gli ha permesso di guidare la gara per diversi giri. Peccato per qualche errore di troppo che gli sono costati secondi importanti, ma un ritorno nel mondiale in terza posizione è comunque un gran risultato.

Dichiarazioni Andrea Iannone Gp Phillip Island Superbike

“Per me è incredibile; non mi aspettavo di tornare così e sto vivendo un sogno. È importante avere feeling con la moto ma per me è fantastico essere a questo livello. Ho visto tanto sostegno da parte degli altri e questo per me è più importante rispetto al mio attuale livello. Dopo tutti questi anni per me è pura energia. Quando sono stato in testa alla corsa ero pieno di emozioni ed è stato un po’ uno shock! Ho commesso due errori ma non siamo al 100% con il freno motore. Per iniziare, va bene! Domani sarà una giornata diversa, proveremo a migliorare ma senza stress. Adesso è importante sorridere e godersela”.

4.2/5 - (5 votes)