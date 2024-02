SBK | Gp Phillip Island Gara 1, Bautista: “È veramente un peccato”

SBK Gp Phillip Island Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso Gara 1 Gran Premio d’Australia, prima tappa del Mondiale SBK 2024, con il 15esimo tempo.

Alvaro Bautista è protagonista di una partenza straordinaria dalla nona posizione. Alla prima curva è già secondo e rimane con il gruppo di testa fino al quinto giro quando cade alla curva 10 per una inaspettata chiusura dell’anteriore. Il pilota spagnolo non si arrende, torna in pista e porta a casa quantomeno 1 punto per la classifica.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Phillip Island Superbike

“E’ veramente un peccato. Malgrado una superpole non eccellente sono partito molto bene. Forse è stata la miglior partenza della mia carriera. Il feeling era buono ed ero convinto di poter stare con il gruppo di testa. Purtroppo sono caduto ma ho comunque sfruttato il resto della gara per prepararmi al meglio per domani”.

