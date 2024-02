SBK | Gp Phillip Island Gara 1, Bulega: “Questo risultato è importante perché conferma il grande lavoro che abbiamo fatto”

SBK Gp Phillip Island Ducati – Nicolò Bulega ha vinto Gara 1 del Gran Premio d’Australia, prima tappa del Mondiale SBK 2024.

Bulega scrive una pagina di storia di Superbike conquistando, nel suo primo sabato da rookie, prima la Pole Position e poi il trionfo in gara 1 facendo registrare anche il giro veloce.

Malgrado una partenza non eccellente il pilota italiano rimane per i primi giri con il gruppo di testa per poi prendere la testa al settimo giro e mantenere il primo posto dopo il flag to flag obbligatorio introdotto per questo round, anche grazie allo splendido lavoro del suo team.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Phillip Island Superbike

“Sono davvero molto felice. Questo risultato è importante perché conferma il grande lavoro che abbiamo fatto in inverno con il team. Devo ammettere che come prima gara non sia stata tra le più semplici anche in virtù del flag to flag. Fare la pole position e vincere la gara con il giro veloce è qualcosa che va oltre a quelle che erano le mie aspettative. Ovviamente c’è ancora tanto da fare ma aver inizio in questo modo ci regala grande fiducia sia per le gare di domani che per i prossimi round”.

