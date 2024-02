SBK | Gp Phillip Island Gara 1: l’Italia festeggia, Bulega domina davanti a Locatelli e Iannone

SBK Gp Phillip Island 2024 – La prima gara della stagione 2024 a Phillip Island si chiude nel migliore dei modi: 3 italiani sul podio.

Nicolò Bulega, partito dalla pole, è stato autore di una gara magistrale. Ha mantenuto la calma nelle fasi iniziale ma poi è riuscito a prendere margine soprattutto dopo il cambio gomme, tagliando il traguardo con distacco. Prima gara e prima vittoria per il rookie che non poteva iniziare l’avventura in SBK in modo migliore.

Alle spalle del ducatista, Andrea Locatelli è stato autore di una bellissima gara in rimonta. Il pilota bergamasco nel finale ha superato Andrea Iannone che, al rientro dopo 4 anni, ha percorso alcuni giri in testa e chiude in terza posizione.

Fuori dal podio Sam Lowes che chiude quarto davanti a Toprak Razgatlioglu, Dominique Aegerter e Michael van der Mark. Chiude in top ten Danilo Petrucci che taglia il traguardo in ottava posizione precedendo Garrett Gerloff e Xavi Vierge.

Axel Bassani chiude la sua prima gara in Kawasaki in 12esima posizione, mentre Michael Rinaldi è 14esimo davanti ad Alvaro Bautista, autore di una caduta nel corso del quarto giro.

Debutto in Yamaha da dimenticare per Jonathan Rea che chiude solo 17esimo.