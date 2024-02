SBK | Gp Phillip Island Gara 2, Locatelli: “È un vero peccato”

SBK Gp Phillip Island Yamaha – Andrea Locatelli è caduto nel finale di Gara 2 del Gran Premio d’Australia, prima tappa del Mondiale SBK 2024, in seconda posizione.

Si è conclusa nel peggiore dei modi Gara 2 del pilota italiano. Il “Loka” nel corso della gara aveva mostrato un grande passo e potenziale. Proprio nel finale quando era in lotta pe la vittoria stato vittima di un errore.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Phillip Island Superbike

“Le sensazioni in Gara 2 sono state fantastiche, penso che alla fine questo fine settimana abbiamo fatto davvero un buon lavoro e non abbiamo mai commesso errori. Purtroppo stiamo controllando i dati e non sappiamo ancora quale sia stato il motivo ma la moto era in folle – quindi poi ero largo e quando ho provato a rimettere la marcia ho commesso un errore e ho perso il posteriore . È un vero peccato perché tutto funzionava bene ed era solo l’ultimo giro e stavamo lottando per la vittoria della gara. Sembra un po’ un brutto sogno, ma allo stesso tempo voglio dire grazie alla Yamaha e al team perché abbiamo lavorato bene durante il fine settimana – siamo stati veloci in ogni condizione e in ogni sessione davanti – quindi questo è sicuramente qualcosa buon per noi e vediamo cosa possiamo fare nella prossima gara. Saremo in pista per due giorni di test prima del round di Barcellona, ​​dobbiamo migliorare ancora un po’ ma la fiducia sulla mia R1 è buona, quindi vediamo cosa possiamo fare”.

