SBK | Gp Phillip Island Day 1, Locatelli: “Abbiamo fatto davvero un buon lavoro”

SBK Gp Phillip Island Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio d’Australia, prima tappa del Mondiale SBK 2024, con il terzo tempo nella classifica combinata.

Nelle FP1, nonostante il meteo, “Loka” è stato il primo pilota della giornata a battere ufficialmente il record sul giro del WorldSBK con un 1’29.197 negli ultimi istanti di la sessione. Con soli tre giri cronometrati a suo nome e tratti umidi rimasti in pista. Solo il traffico nelle FP2 ha impedito all’italiano di ripetere un potenziale P1 assoluto, ma si trattava di un obiettivo secondario rispetto al completamento di una simulazione di long run con pit stop, come richiesto per le due gare che si svolgeranno “Down Under” questo fine settimana.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Phillip Island Superbike

“È stato un venerdì difficile, credo per tutti! Abbiamo aspettato molto ai box durante le FP1 a causa delle condizioni, ma quando siamo scesi in pista negli ultimi minuti, mi sono sentito subito bene sulla moto e ho fatto un buon tempo sul giro. Questo pomeriggio penso che abbiamo fatto davvero un buon lavoro perché abbiamo provato a fare una simulazione per prepararci alla gara e il ritmo era buono! Non è stato così facile, purtroppo ho trovato alcuni piloti e ho dovuto sorpassare molti soprattutto dopo il pit-stop per cambiare la gomma, quindi non sono riuscito a migliorare il tempo sul giro, ma penso che potremo lottare in gara. Sono così emozionato e non vedo l’ora di iniziare Gara 1 domani. È una giornata positiva, penso che potremo restare nel gruppo di testa, ho vinto qui nel 2020 in Supersport, sarebbe bello vincere ancora, ma vediamo domani! Siamo qui per provare a vincere, abbiamo dimostrato il potenziale, quindi vediamo cosa possiamo fare”.

