SBK | Gp Phillip Island Day 1, Rea: “Giornata molto difficile”

SBK Gp Phillip Island Yamaha – Jonathan Rea ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio d’Australia, prima tappa del Mondiale SBK 2024, con il sedicesimo tempo nella classifica combinata.

Oltre al meteo anche problemi tecnici hanno rallentato il debutto di Jonathan Rea in sella alla Yamaha. Il pilota britannico ha completato pochi giri nelle FP1, mentre nel pomeriggio australiano ha chiuso lontano dalla vetta.

Dichiarazioni Jonathan Rea Gp Phillip Island Superbike

“Giornata molto difficile, non ho fatto molti giri in pista, non solo a causa del meteo. Questa mattina abbiamo avuto subito alcuni problemi, probabilmente abbiamo proseguito i test e abbiamo faticato a individuare esattamente quale fosse il problema. I ragazzi stanno ancora cercando di capire perché la moto fosse così difficile da guidare: abbiamo cambiato il set-up e cercato di arrivare al meglio. Non è esattamente come immaginavo che iniziasse il “Day 1” della stagione, ma siamo dove siamo e ho piena fiducia nella squadra che riusciremo a trovare la radice di questo problema ed essere più forti domani. Per quanto riguarda l’incidente, mi sento molto, molto meglio rispetto a ieri – e ieri meglio rispetto al giorno prima – ogni giorno va meglio. Naturalmente, ho ancora un po’ da fare per crescere con la R1, quindi ora è il momento di stare calmi e se domani riuscirò a uscire dalla pit lane come “Day Zero” come si dice e riesco a trovare il ritmo abbastanza veloce, dico con ottimismo e speriamo di poter lottare per un buon risultato”.

