SBK | Gp Phillip Island Day 1, Bulega: “Prima giornata positiva”

SBK Gp Phillip Island Ducati – Nicolò Bulega ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio d’Australia, prima tappa del Mondiale SBK 2024, con il secondo tempo.

Dopo un avvio difficile a causa del meteo, nelle FP2 Nicolò Bulega riesce a completare 13 giri con un passo gara incisivo e chiudendo con il secondo miglior tempo a 59 millesimi di secondo Lowes (Kawasaki).

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Phillip Island Superbike

“E’ stata una prima giornata positiva malgrado le condizioni meteo abbastanza difficili prima per la pioggia poi per il vento. Sono particolarmente soddisfatto, però, per ciò che abbiamo fatto nelle FP2 durante le quali il feeling è migliorato sensibilmente. La speranza è di avere un buon meteo sia domani che domenica”.

