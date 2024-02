SBK | Gp Phillip Island Day 1, Bautista: “È stato un venerdì molto particolare”

SBK Gp Phillip Island Ducati – Alvaro Bautista ha chiuso la prima giornata di libere del Gran Premio d’Australia, prima tappa del Mondiale SBK 2024, con il 12esimo tempo.

Lo spagnolo deve fare i conti con un piccolo inconveniente tecnico, risolto dal team, che lo costringe a ritardare di alcuni minuti l’ingresso in pista per la FP2. Il Campione del Mondo in carica riesce comunque a completare 11 giri con un buon passo.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Gp Phillip Island Superbike

“Posso dire che questo è stato un venerdì molto particolare per tanti motivi. La cosa importante, però, è che nella parte finale delle FP2 il feeling è migliorato molto. Abbiamo trovato una buona base sulla quale lavorare domani mattina per fare quell’ulteriore step che mi consenta di poter guidare al meglio. Sono comunque fiducioso”.

