SBK | Gp Phillip Island: Lowes il più veloce nella prima giornata di libere

SBK Gp Phillip Island 2024 – La prima giornata di libere del Gran Premio d’Australia ha riservato diverse soprese. Alla fine della giornata il più veloce è stato Alex Lowes del Kawasaki Racing Team.

Con una performance straordinaria, Lowes ha conquistato il primo posto segnando un impressionante tempo di 1’29.042, sotto al record della pista. Ad inseguirlo da vicino, Nicolò Bulega dell’Aruba.it Racing – Ducati, che ha terminato la sessione con un tempo di 1’29.101, a soli 0.059 secondi di distanza dal leader. Bulega, al debutto, sembra aver già trovato la quadra.

Terzo tempo della combinata per Andrea Locatelli (Yamaha), che grazie al crono ottenuto nelle FP1 (miglior tempo in 1’29.197, ndr) precede un ottimo Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), che migliora sensibilmente sotto il profilo del time-attack rispetto ai test e chiude a soli 0.195 secondi dal britannico.

Altra sorpresa della giornata è stata la prestazione di Michael van der Mark del ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team, che ha siglato il quinto posto con la sua BMW M 1000 RR precedendo il debuttante Sam Lowes in sella alla Ducati dell’ELF Marc VDS Racing Team.

Ritorno in grande stile per Andrea Iannone del Team GoEleven che ha chiuso la giornata con il settimo posto con un tempo di 1’29.323, dopo aver brillato anche nelle FP1, precedendo Michael Rinaldi Rinaldi (Motocorsa Racing), e Remy Gardner. Toprak Razgatlioglu ha chiuso decimo, rallentato nel primo turno da diversi problemi.

Philipp Oettl (GMT94 Yamaha) è undicesimo, davanti al Campione in carica Alvaro Bautista, in difficoltà con la zavorra messa per regolamento sulla sua Ducati. Lontani dalla vetta anche Axel Bassani (Kawasaki) e Jonathan Rea (Yamaha) che chiudono rispettivamente in 15esima e 16esima posizione.

Classifica Combinata Prove Libere SBK Phillip Island

01 A. LOWES Kawasaki 1’29.042

02 N. BULEGA Ducati 1’29.101

03 A. LOCATELLI Yamaha 1’29.522

04 D. PETRUCCI Ducati 1’29.237

05 M. VAN DER MARK BMW 1’29.264

06 S. LOWES Ducati 1’29.292

07 A. IANNONE Ducati 1’29.323

08 M. RINALDI Ducati 1’29.343

09 R. GARDNER Yamaha 1’29.349

10 T. RAZGATLIOGLU BMW 1’29.407

11 P. OETTL Yamaha 1’29.514

12 A. BAUTISTA Ducati 1’29.572

13 D. AEGERTER Yamaha 1’29.623

14 X. VIERGE Honda 1’29.815

15 A. BASSANI Kawasaki 1’30.085

16 J. REA Yamaha 1’30.097

17 B. RAY Yamaha 1’30.753

18 S. REDDING BMW 1’31.155

19 G. GERLOFF BMW 1’31.231

20 I. LECUONA Honda 1’31.315

21 T. RABAT Kawasaki 1’31.341

22 T. MACKENZIE Honda 1’31.863

23 A. NORRODIN Honda 1’32.649