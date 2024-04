SBK | Gp Olanda, Razgatlıoğlu: “Il mio obiettivo è lottare nuovamente per il podio”

SBK Olanda BMW – Il pilota SBK del Team BMW, Toprak Razgatlıoğlu, anticipa con gioia il ritorno ad Assen per il prossimo Gran Premio d’Olanda.

Nonostante le incertezze sulle condizioni meteorologiche tipiche della pista olandese, Razgatlıoğlu si prepara ad affrontare ogni sfida con determinazione. Con l’aiuto del compagno di squadra Mickey, che ha una vasta esperienza su quel circuito, Razgatlıoğlu si sente supportato nella sua prima esperienza ad Assen con la BMW M 1000 RR. Con l’obiettivo di lottare per il podio, Razgatlıoğlu è motivato a massimizzare le prestazioni della sua moto e a dare il massimo per conquistare la vittoria. Con un intenso programma di allenamento e il supporto di una squadra determinata, Razgatlıoğlu si sente pronto a dare il meglio di sé e a cogliere le opportunità che il fine settimana di gara ad Assen offrirà.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoğlu Olanda Superbike

“Sono molto felice di tornare di nuovo ad Assen. Non sappiamo ancora come sarà il tempo, ma lì è sempre un po’ difficile. Sembra che farà freddo e forse pioverà; vedremo. È la gara di casa di Mickey e forse lui può aiutarmi un po’ perché è la mia prima volta lì con la BMW e Mickey è sempre forte lì, quindi forse può aiutarmi con alcune linee e alcuni dati. Lavoriamo sempre insieme e sono molto felice di questo. Il mio obiettivo è lottare nuovamente per il podio, ma sono lì con la BMW M 1000 RR per la prima volta e forse le mie sensazioni sono molto buone e lotterò per la vittoria. Vedremo nel weekend di gara. In generale sono felice e, dato che è la gara di casa di Topolino, spero che finiremo insieme la gara sul podio. Sono pronto, continuo ad allenarmi tutti i giorni e ho spinto soprattutto negli ultimi cinque giorni allenandomi due o tre volte al giorno. Mi sento davvero pronto a lottare e tutti nella squadra lavorano molto. Anche questa per me è un’ottima motivazione. Finora abbiamo fatto un ottimo lavoro e penso che potremo farlo anche ad Assen. Vedremo nel weekend di gara”.

4.2/5 - (5 votes)