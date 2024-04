SBK | Gp Olanda, Lowes: “Assen è una pista fantastica “

SBK Olanda Kawasaki – Il pilota SBK del Team Kawasaki, Alex Lowes, esprime la sua eccitazione mentre si avvicina al Gran Premio d’Olanda ad Assen, definendo la pista come fantastica e divertente da guidare.

Consapevole della competitività del campionato quest’anno, Lowes sottolinea l’importanza di iniziare forte fin dalle prime sessioni di prove libere per ottenere un buon piazzamento nella Superpole di sabato. Con un occhio al podio, Lowes si concentra sulla preparazione per il venerdì, sapendo che ogni passo avanti è cruciale in un evento impegnativo come quello di Assen, con un grande supporto da parte dei fan. Con un mix di entusiasmo e determinazione, Lowes è pronto a dare il massimo e a competere al meglio delle sue capacità.

Dichiarazioni Alex Lowes Olanda Superbike

“Assen è una pista fantastica e un layout davvero divertente. È un circuito sul quale mi è sempre piaciuto guidare. Sappiamo quanto siamo vicini quest’anno e sappiamo anche che venerdì sarà molto importante. Dobbiamo lavorare duro fin dalle FP1 per portarci in vantaggio per la sessione di qualifica della Superpole. Da lì credo che potremo lottare per il podio, ma concentriamoci su venerdì e poi ripartiremo da lì. Assen è sempre un evento impegnativo con molto supporto, quindi sono entusiasta di andare in Olanda”.

4.2/5 - (5 votes)