MotoGP | Tardozzi (Ducati): “Lotta al titolo? C’è anche Acosta”

MotoGP KTM Tech3 – Lo strepitoso inizio di Campionato di Pedro Acosta non sta passando inosservato e anche i suoi avversari iniziano a temere il #31 della KTM in ottica Campionato.

Tra questi anche il Team Manager Ducati Davide Tardozzi, che intervistato da Sky Sport, vede l’iridato 2021 della Moto3 e 2023 della Moto2 in lizza per il titolo.

Lo spagnolo del Team GASGAS Tech3 ha entusiasmato stabilendo anche due record: pilota più giovane a salire per due volte consecutive sul podio in MotoGP (Portimao ed Austin, ndr) e rider più giovane a guidare una gara nella massima categoria.

C’è chi come Jorge Lorenzo lo vede vincente già dalla prossima gara di Jerez, ecco il Tardozzi pensiero.

Dichiarazioni Davide Tardozzi (Ducati) su Pedro Acosta Gp Austin MotoGP 2024

“Acosta sarà uno dei piloti che gareggeranno nel mondiale in futuro e temo per noi che possa farlo anche quest’anno. Sono supportati da buone moto e stanno facendo la differenza. La Ducati ha ancora piloti molto competitivi, abbiamo il Campione del Mondo, Martin in testa al campionato, Bastianini secondo in classifica. Mancano ancora 36 gare e il campionato è ancora lungo.”