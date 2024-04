SBK | Gp Olanda, Lowes: “È facile scommettere e sembrare un eroe in una gara del genere”

SBK Olanda Kawasaki – Il pilota SBK del Team Kawasaki, Alex Lowes, ha chiuso Gara 1 del Gran Premio d’Olanda, terza tappa del Mondiale 2024, in quinta posizione.

Il pilota britannico ha lottato nelle prime fasi di gara per le prime posizioni prima di perdere il contatto coprimi mentre la pista iniziava ad asciugarsi.

Dichiarazioni Alex Lowes Olanda Superbike

“Una gara del genere, dove è facile perdere troppo, mi ha fatto sì che fossi decisamente troppo cauto sulla parte bagnata della pista. Stavo cercando di mantenere la mia posizione nella fase iniziale, ma non mi ero reso conto che Spinelli fosse così veloce alla partenza. Un tempo pensavo di lottare per il comando con Alvaro Bautista, ma qualcun altro era miglia davanti! Sono abbastanza contento perché l’unico punto in cui perdevo tempo erano le prime curve. Alla fine il resto della pista era praticamente asciutto e abbiamo imparato molto con la moto. Mi sentivo abbastanza forte. Se la gara fosse durata 21 giri, penso che ci sarebbe stata una lotta per il podio fino alla fine, dato che Spinelli stava facendo passi indietro nella scelta delle gomme mentre la pista si asciugava. Finora è stato ancora una volta un fine settimana difficile, con condizioni della pista variabili in ogni sessione. Sono felice. È facile scommettere e sembrare un eroe in una gara del genere, ma è anche facile uscirne senza nulla. Una gara abbastanza solida”.

