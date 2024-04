SBK | Gp Olanda Gara 1, Bassani: “Ho preso dei rischi per cercare di recuperare alcune posizioni”

SBK Olanda Kawasaki – Il pilota SBK del team Kawasaki, Axel Bassani, ha chiuso Gara 1 del Gran Premio d’Olada, terzo tempo del Mondiale 2024, in nona posizione.

Il pilota italiano ha lottato per le posizioni di test nelle prime fasi di gara, ma quando la pista ha iniziato ad asciugarsi ha perso progressivamente terreno.

Dichiarazioni Axel Bassani Olanda Superbike

“Ho preso dei rischi per cercare di recuperare alcune posizioni, perché le condizioni erano difficili per tutti. All’inizio mi sono piaciute le condizioni di bagnato ma poi, quando ha iniziato ad asciugarsi, i nostri problemi si sono ripresentati. È stato quindi difficile stare con gli altri piloti e provare a divertirmi correndo con loro. Adesso bisogna capire cosa sta succedendo perché è difficile. Ma questo è solo il terzo round dell’anno e il livello è sorprendente in questa stagione. La sensazione era buona di lottare tra i primi tre nei primi giri ma poi, quando vedi gli altri piloti iniziare a superarti e non puoi fare nulla per stare con loro, è più difficile”.

