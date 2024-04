SBK | Gp Olanda Gara 1: Spinelli scrive la storia

SBK Gp Olanda Gara 1 – Nicholas Spinelli conquista gara 1 del Gran Premio d’Olanda, terza tappa del Mondiale 2024.

Gara pazza ad Assen con continui colpi di scena. Poco prima del via la pioggia è arrivata sul circuito olandese , ma la maggior parte dei piloti ha scelto di partire con le gomme da asciutto. Unica eccezione Nicholas Spinelli, il pilota del team Barni in pista in sostituzione dell’infortunato Petrucci. Il pilota abruzzese con gomme intermedie sial all’anteriore che al posteriore ha preso il comando della gara ed ha scavato un ampio gap sugli inseguitori. Nel finale però con la pista che è andata via via ad asciugarsi, l’ampio margine si è assottigliato.

A 7 giri dalla fine viene esposta bandiera rossa, per olio in pista, che regala la vittoria al pilota italiano. Secondo gradino del podio per Toprak Razgatlioglu che precede Alvaro Bautista.

Quarto posto per Remy Gardner che precede Alex Lowes e Jonathan Rea. Settimo posto per Michael van der Mark che precede Scott Redding e Axel Bassani. Decimo posto per Xavi Vierge.

Fuori dai dieci Nicolò Bulega che chiude 11esimo. Andrea Locatelli, costretto al ritiro a causa della rottura del motore (che ha provocato la bandiera rossa) chiude 12esimo. Fuori Michael Rinaldi e Andrea Iannone.

WorldSBK Olanda Qualifiche- Tempi finali

01 SPINELLI Nicholas Ducati Panigale V4R 02 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 3.205 03 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R 3.392 04 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 5.989 05 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 6.256 06 REA Jonathan Yamaha YZF R1 6.361 07 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 6.474 08 REDDING Scott BMW M 1000 RR 12.289 09 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 12.013 10 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 17.794 11 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 25.271 12 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 40.632 13 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 57.577 14 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R > 1' 15 RAY Bradley Yamaha YZF R1 1 LAP 16 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 1 LAP 17 NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R 1 LAP 18 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 2 LAPS 19 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 3 LAPS RT RINALDI Michael R. Ducati Panigale V4R RT RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR RT IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R

