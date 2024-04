SBK | Gp Olanda, Iannone: “E’ tanto tempo che non guido in questo circuito”

SBK Olanda Ducati Go Eleven – Andrea Iannone è impaziente di scendere in pista, prossima tappa Assen, per il Gran Premio d’Olanda

Il Team Go Eleven arriva in terra olandese con un trend di risultati positivi; dopo l’ottimo esordio in Australia, anche Barcellona si è rivelato un tracciato amico, ottenendo il secondo posto in Superpole Race. Qui temperatura e clima sono completamente diversi rispetto al round catalano; la tre giorni si prospetta fredda e con altissima probabilità di pioggia. Sarà interessante capire il feeling di Andrea Iannone con la Ducati Panigale V4-R in caso di sessioni bagnate, si tratterebbe della prima volta assoluta in questo 2024. Il tracciato, inoltre, è molto diverso da quelli finora affrontati, la situazione gomme dovrebbe rivelarsi più stabile e “meno di gestione”, ma sarà la pista a fornire il verdetto e i primi feedback.

Dichiarazioni Andrea Iannone Olanda Superbike

“Bello tornare ad Assen, è tanto tempo che non guido in questo circuito e sono entusiasta di essere qui. Spero possa essere un week end positivo per noi. Confidiamo nella situazione meteo, che sia favorevole, al momento fa molto freddo ma dobbiamo vedere nelle prossime ore come evolverà. Proveremo a confermare la velocità delle prime due gare e ci impegneremo come sempre per migliorare.”

