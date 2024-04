SBK | Gp Olanda, Bautista: “Il feeling con la moto è cresciuto molto”

SBK Olanda Ducati – Dopo la vittoria in Gara 2 a Barcellona, Alvaro Bautista arriva carico al Gran Premio d’Olanda, terza tappa del mondiale 2024.

Un clima estremamente rigido ha accolto il paddock di WorldSBK che in questo weekend darà vita alla terza tappa della stagione 2024 sull’iconico TT Circuit di Assen, nei Paesi Bassi. Alvaro Bautista arriva sulla pista che è conosciuta come la “Cathedral of Speed” al secondo posto nella classifica provvisoria del Campionato del Mondo Superbike.

Un circuito, quello olandese, che lo scorso anno regalò grandi soddisfazioni. Lo spagnolo riuscì a realizzare addirittura un “hat-trick” trionfando in Gara-1, SPR e Gara-2.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Olanda Superbike

“Il weekend di Barcellona è stato molto positivo perché il feeling con la moto è cresciuto molto. L’obiettivo ad Assen è quello di concretizzare questa base per continuare a fare passi in avanti. Il meteo sarà un’incognita per tutti i piloti ed inoltre la competizione si è alzata molto in questa stagione. Per questo dobbiamo concentrarci e lavorare al meglio sessione per sessione. Domenica sera, poi, faremo un bilancio dei risultati”

