SBK | Gp Olanda FP1: Razgatlıoğlu chiude in vetta un turno condizionato dal meteo

SBK Gp Olanda FP1 – Nel Gran Premio d’Olanda della SBK, il primo turno di prove libere ha visto i piloti affrontare una pista umida e una temperatura di circa 10 gradi, condizioni che hanno reso la sessione estremamente impegnativa. Molti team hanno preferito attendere il finale per scendere in pista, cercando di sfruttare al meglio le condizioni in evoluzione.

Il pilota turco Toprak Razgatlıoğlu, del ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team, ha conquistato la vetta della classifica con un tempo di 1’35.684, dimostrando grande padronanza nonostante le difficoltà del tracciato. Alle sue spalle si è piazzato Alex Lowes del Kawasaki Racing Team WorldSBK, seguito da Alvaro Bautista dell’Aruba.it Racing – Ducati.

Remy Garner ha chiuso con il quarto tempo davanti a Jonatha Rea e Garrett Gerloff. Michael van der Mark ha chiuso sesto davanti a Sam Lowes.

Da sottolineare anche la prestazione di Andrea Iannone del Team GoEleven, che si è piazzato al nono posto, dimostrando di poter competere ad alti livelli nonostante il ritorno alle competizioni dopo una lunga assenza.

Tra i piloti italiani, l’alfiere dell’Aruba.it Racing – Ducati, Niccolò Bulega, ha chiuso al decimo posto nonostante la fresca operazione al braccio per la sindrome compartimentale, mentre Andrea Locatelli della Pata Prometeon Yamaha ha ottenuto il 17º tempo.

La sessione ha visto molti piloti lottare per trovare il giusto setup delle loro moto in vista delle qualifiche e della gara, con alcuni come Axel Bassani che ha chiuso con il 19esimo tempo e Nicolò Spinelli che, in sostituzione dell’infortunato Danilo Petrucci, ha chiuso 21º.

WorldSBK Olanda FP1- Tempi finali

1 T.RAZGATLIOGLU BMW 1'35.684 2 A.LOWES Kawasaki 1'35.974 0.290 3 A.BAUTISTA Ducati 1'36.271 0.587 4 R.GARDNER Yamaha 1'36.282 0.598 5 J.REA Yamaha 1'36.288 0.604 6 G.GERLOFF BMW 1'36.386 0.702 7 M.V. DER MARK BMW 1'36.405 0.721 8 S.LOWES Ducati 1'36.532 0.848 9 A.IANNONE Ducati 1'36.535 0.851 10 N.BULEGA Ducati 1'36.558 0.874 11 D.AEGERTER Yamaha 1'36.602 0.918 12 X.VIERGE Honda 1'36.897 1.213 13 M.RINALDI Ducati 1'36.939 1.255 14 P.OETTL Yamaha 1'37.014 1.330 15 I.LECUONA Honda 1'37.110 1.426 16 T.RABAT Kawasaki 1'37.214 1.530 17 A.LOCATELLI Yamaha 1'37.227 1.543 18 S.REDDING BMW 1'37.307 1.623 19 A.BASSANI Kawasaki 1'37.554 1.870 20 B.RAY Yamaha 1'37.826 2.142 21 N.SPINELLI Ducati 1'38.077 2.393 22 T.MACKENZIE Honda 1'38.089 2.405 23 A.NORRODIN Honda 1'40.150 4.466

