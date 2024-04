SBK | Gp Olanda Gara 1, Iannone: “C’è sicuramente ancora molto lavoro da fare”

SBK Olanda Ducati Go Eleven – Andrea Iannone non ha chiuso il Gran Premio d’Olanda, terza tappa del Mondiale 2024.

La vera condizione estrema, i piloti WorldSBK, l’hanno incontrata sulla griglia di Gara 1. Pioggia e pista bagnata nel primo settore, gli ultimi due quasi completamente asciutti. L’azzardo dell’intermedia era possibile, ma Andrea Iannone si è mostrato convinto di utilizzare le slick. Scelta condivisa dalla maggior parte dei piloti di classifica in griglia. Valutazione giusta, parte bene piazzandosi nei primi quattro posti, poi attende che la pista migliori per iniziare a spingere. Al quarto giro, per evitare il flusso d’acqua generato dai piloti davanti a lui, Andrea allarga la traiettoria toccando la linea bianca e la gara termina nella ghiaia. Peccato, un buon risultato era alla portata ma rider ok e nessuna particolare conseguenza. La gara termina poi sette giri in anticipo per olio in pista, decretando la vittoria inaspettata di Nicholas Spinelli con le intermedie, proprio pochi istanti prima che il gruppo gommato slick arrivasse; complimenti al Team Barni Racing!

Dichiarazioni Andrea Iannone Olanda Superbike

“Per quanto riguarda la velocità è stata una giornata positiva, però con condizioni meteorologiche avverse è sempre imprevedibile il risultato. Non avendo dati precedenti su pista bagnata a cui fare riferimento è stato difficile calibrare il tutto. C’è sicuramente ancora molto lavoro da fare ma sia io sia la squadra cerchiamo di dare il nostro massimo e proveremo a migliorarci domani. Dispiace per la caduta, ho toccato la linea bianca, e ho perso il posteriore, poi mi si è chiusa davanti.”

