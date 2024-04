SBK | Gp Olanda Superpole Race: Bautista piega Bulega

SBK Gp Olanda Gara 2 – Alvaro Bautista conquista la Superpole Race del Gran Premio d’Olanda, terza tappa del Mondiale 2024.

Dopo una prima parte di gara non brillante. Il Campione del Mondo in carica è riuscito in una rimonta incredibile, arrivando a prendere il compagno di squadra che vantava un ampio margine sugli inseguitori. Il pilota Ducati, al penultimo giro è riuscito nel sorpasso lasciando Bulega arretrato, forse rallentato dal problema al braccio di fresca operazione. Completa il podio Alex Lowes (Kawasaki) che nel finale riesce a piegare Remy Gardner (Yamaha).

Jonathan Rea (Yamaha), dopo aver lottato al lungo con Toprak Razgatlioglu per la seconda posizione, chiude quinto davanti ad Andrea Locatelli (Yamaha) e Sam Lowes (Marc VdS). Ottavo al traguardo Michael van der Mark (BMW) che precede Toprak Razgatlioglu (BMW) e Scott Redding (BMW) che completa la top ten.

Fuori dai 10 Axel Bassani (Kawasaki) che chiude 13esimo. Difficoltà per Andrea Iannone (GoEleven) e Michael Rinaldi (Motocorsa) che chiudono rispettivamente in 15esima e 16esima posizione. Il vincitore di Gara 1, Nicholas Spinelli (Barni) ha chiuso 18esimo.

WorldSBK Olanda Superpole Race- Tempi finali

1 BAUTISTA Alvaro Ducati Panigale V4R LEAD LEAD 2 BULEGA Nicolo Ducati Panigale V4R 2.686 +2.686 3 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 7.403 +4.717 4 GARDNER Remy Yamaha YZF R1 7.551 +0.148 5 REA Jonathan Yamaha YZF R1 8.177 +0.626 6 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 9.114 +0.937 7 LOWES Sam Ducati Panigale V4R 9.702 +0.588 8 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 9.824 +0.122 9 RAZGATLIOGLU Toprak BMW M 1000 RR 10.034 +0.210 10 REDDING Scott BMW M 1000 RR 11.981 +1.947 11 GERLOFF Garrett BMW M 1000 RR 14.886 +2.905 12 VIERGE Xavi Honda CBR1000 RR-R 15.148 +0.262 13 BASSANI Axel Kawasaki ZX-10RR 15.922 +0.774 14 AEGERTER Dominique Yamaha YZF R1 16.927 +1.005 15 IANNONE Andrea Ducati Panigale V4R 21.202 +4.275 16 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4R 22.384 +1.182 17 MACKENZIE Tarran Honda CBR1000 RR-R 25.887 +3.503 18 SPINELLI Nicholas Ducati Panigale V4R 26.597 +0.710 19 OETTL Philipp Yamaha YZF R1 29.518 +2.921 20 RAY Bradley Yamaha YZF R1 29.851 +0.333 OUT NORRODIN Adam Honda CBR1000 RR-R OUT RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR

5/5 - (2 votes)