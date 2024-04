SBK | Gp Olanda Gara 1, Locatelli: “Sfortunatamente abbiamo avuto un problema meccanico”

SBK Olanda Yamaha – Andrea Locatelli non ha chiuso Gara 1 del Gran Premio d’Olanda, terza tappa del Mondiale 2024.

Locatelli, che partiva dalla decima posizione in griglia ha recuperato diverse posizioni al via, arrivando fino al secondo posto alla fine del quarto giro. Mentre il circuito si asciugava, la scelta di una gomma anteriore intermedia ha reso difficile restare davanti al gruppo di testa e Locatelli è scivolato in decima posizione, prima che uno sfortunato guasto meccanico mettesse fine alla sua gara.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Olanda Superbike

“Le condizioni erano difficili sulla griglia, quindi per me la scelta migliore forse è stata quella di partire con la intermedia, ma alla fine abbiamo cambiato il posteriore e messo la slick ma questa non è stata la cosa migliore perché il bilanciamento non era quello giusto. Meglio con un intermedio sul davanti. Ero veloce all’inizio e dopo alcuni giri ero secondo, ma poi sono caduto così velocemente e sfortunatamente abbiamo avuto un problema meccanico. In ogni caso, non è un buon risultato per oggi, quindi vedremo domani. Cercheremo di ritrovare il feeling, di lavorare e di essere pronti a lottare ancora. Abbiamo ancora due gare, ma posso solo dire che questa non è una giornata così fortunata!”

