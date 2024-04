SBK | Gp Olanda Gara 1, Bautista: “E’ un fine settimana davvero particolare”

SBK Olanda Ducati – Alvaro Bautista ha chiudo Gara 1 del Gran Premio di Barcellona, terza tappa del mondiale 2024, in terza posizione.

Malgrado la pioggia scesa durante l’allineamento in griglia, il pilota del team Aruba.it Racing – Ducati (così come la maggior parte degli avversari) decide di partire con le gomme da asciutto. I primi giri sono difficili per tutti tranne che per Spinelli (Barni – Ducati) che parte con le intermedie e costruisce subito un ampio vantaggio. Bautista è protagonista di uno splendido duello con Razgatlioglu e man mano che la pista si asciuga recupera secondi a Spinelli. A sette giri dalla fine, però, la bandiera rossa interrompe la gara pochi secondi dopo il sorpasso del pilota turco sul Campione del Mondo in carica che chiude sul podio.

Dichiarazioni Alvaro Bautista Olanda Superbike

“E’ un fine settimana davvero particolare perché non siamo riusciti a lavorare bene durante le prove libere ed anche oggi la pioggia ha mescolato le carte in tavola all’ultimo momento. I primi giri sono stati davvero duri perché metà della pista era bagnata ed era difficilissimo guidare. Poi la pista si è asciugata ed ho preso fiducia. Avrei forse avuto anche la possibilità di raggiungere Spinelli ma è arrivata la bandiera rossa. Ma va bene così. Mi sono divertito”.

