SBK | Gp Olanda, Bulega: “Sarà un weekend molto impegnativo”

SBK Olanda Ducati – Dopo le gare di Barcellona, Nicolò Bulega arriva carico al Gran Premio d’Olanda, terza tappa del mondiale 2024.

Un circuito, quello olandese, che lo scorso anno regalò grandi soddisfazioni. Bulega, infatti, conquistò due vittorie nella categoria WorldSSP con la Ducati Panigale V2 del team Aruba.it Racing WSSP. Il pilota italiano si è sottoposto all’intervento per ridurre la sindrome compartimentale, quindi la tenuta fisica sarà una grande incognita.

Dichiarazioni Nicolò Bulegaa Olanda Superbike

“E’ inutile nascondere il fatto che sarà un weekend molto impegnativo. Da una parte c’è infatti l’incognita meteo che potrebbe cambiare improvvisamente le carte in tavola. Dall’altra sono curioso di capire le mie condizioni dato che dopo l’intervento al braccio non sono più salito in moto. Allo steso tempo, però, Assen è una pista che mi piace molto, senza dubbio tra le mie preferite. Per questo non vedo l’ora di iniziare”.

