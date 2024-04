MotoGP | Lorenzo: “Con la Ducati GP24 Marc Marquez avrebbe già vinto”

MotoGP Ducati Gresini – Il cinque volte iridato Jorge Lorenzo a “Dura la Vita” ha parlato di Marc Marquez e della scelta di Fabio Quartararo di rimanere in Yamaha.

Secondo Lorenzo, Marc Marquez ha fatto un grande passo avanti in questa stagione, ma il fatto di guidare una Ducati 2023 non lo aiuta. Secondo l’ex pilota di Yamaha, Ducati e Honda, con la Desmosedici GP 24 sarebbe già arrivata la vittoria.

Dichiarazioni Jorge Lorenzo su Marc Marquez MotoGP 2024

“Marquez ha fatto un passo avanti con la moto del 2023. Prima di tutto, gli manca la moto 2024, credo che con quella avrebbe già conquistato la vittoria – ha detto Lorenzo così come riportato da Motosan.es – Non si è ancora adattato al suo modo di guidare al 100%, gli manca ancora un po’. Guida la GP23, è in svantaggio rispetto agli altri. Conosco Marc molto bene, lui è uno showman e adora divertirsi, e questo fine settimana lo ha dimostrato. Inoltre, ora Jorge Martin non deve guardare solo a Pecco (Bagnaia) come rivale, ma anche a Marc. Questo può avere un effetto.”

Lorenzo ha anche parlato della scelta di Fabio Quartararo di rimanere in Yamaha. I soldi hanno sicuramente influito (si parla di 12 milioni di euro a stagione per due stagioni, ndr), ma il francese ha sempre parlato di progetto.

Dichiarazioni Jorge Lorenzo su Rinnovo Quartararo Yamaha MotoGP 2024

“Penso che ci siano due cose importanti per un pilota: i soldi e i risultati. Sono due cose importanti al 50/50. Nel caso di Quartararo, ha già realizzato il suo sogno di essere Campione del Mondo. Nel caso di Martin, non ancora. E allora cosa vuoi, gloria o denaro? Se puoi averle entrambe, ancora meglio, ma a volte non puoi sceglierle entrambe. Poteva andare alla Pramac, ma non lo pagavano nulla, o all’Aprilia, che si diceva fosse intorno ai 4 milioni. Fabio ha scelto i soldi. La differenza è che Martin o Luca Marini non sono Campioni del Mondo. Le decisioni, se prese per soldi, a volte possono non pagare.”

Ricordiamo che nei due anni in Ducati il maiorchino portò a casa 12.5 milioni di euro a stagione per due stagioni.

