SBK | Gp Most: tutti gli orari TV dell’appuntamento in Repubblica Ceca

SBK Gp Most – A Imola forse qualcosa è cambiato e Most, per il Gran Premio della Repubblica Ceca può succedere di tutto.

Alvaro Bautista ha lasciato Imola con qualche certezza in meno. Certo lui è al momento il pilota da battere e lo ha dimostrato in Gara 1, ma ancora una volta nella Superpole race Toprak Razgatlioglu è riuscito a tenergli le ruote davanti, come se la sua Ducati avesse bisogno di qualche giro in più per riuscire a prendere il ritmo. In Gara 2, invece, la caduta dopo pochi metri dal via ha lasciato quasi strada libera al pilota turco che è riuscito così a recuperare diversi punti in un weekend che sembrava dover essere solo del Campione del Mondo in carica. Ma oltre ai due protagonisti sulla pista romagnolo ha brillato Axel Bassani e forse sta tornando anche tra i protagonisti Jonathan Rea. Occhi puntati anche su Danilo Petrucci.

Orari Gp MostSBK

Venerdì 28 luglio

10:30-11:15 – WorldSBK Prove Libere 1

15:00-15:45 – WorldSBK Prove Libere 2

Sabato 29 luglio

09:00-09:30 – WorldSBK Prove Libere 3

11:10-11:25 – WorldSBK Tissot Superpole

14:00 – WorldSBK Gara 1 (19 giri)

Domenica 30 luglio

09:00-09:15 – WorldSBK Warm Up

11:00 – WorldSBK Tissot Superpole Race (10 giri)

14:00 – WorldSBK Gara 2 (19 giri)

Orari TV8

Sabato 29 luglio

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 30 luglio

Superpole Race SBK: 13:00 (differita)

Gara 2 SBK: 14:00