SBK | Gp Most: posteriore SC1 di sviluppo per la Repubblica Ceca

Superbike Most Repubblica Ceca – L’Autodromo ceco di Most è uno dei tracciati più impegnativi per i pneumatici a causa del suo layout, così come il circuito di Phillip Island in Australia. In vista dell’ottavo round stagionale del Campionato Mondiale FIM Superbike, Pirelli ha fatto scelte strategiche basandosi sull’esperienza degli anni passati.

Per affrontare questo evento, Pirelli ha optato per soluzioni posteriori di sviluppo in mescola media. In particolare, i piloti utilizzeranno la SC1 A1126, che ha già dimostrato di essere efficace sia nella passata stagione a Phillip Island sia quest’anno. Inoltre, c’è una novità: la C0567, che rappresenta un’ulteriore evoluzione, mirando a migliorare la costanza di rendimento e la robustezza strutturale. Questa soluzione è al debutto assoluto in gara e presenta una mescola simile a quella della A1126, ma con una struttura differente per ottenere prestazioni migliori in condizioni di elevato working-range.

Per quanto riguarda gli pneumatici anteriori, Pirelli ha scartato la morbida SC0 poiché non è adatta a questo tracciato. Invece, i piloti si affideranno alle due soluzioni di gamma: la media SC1 e la dura SC2. Ogni pilota avrà a disposizione 8 pneumatici di entrambe le opzioni.

Per quanto riguarda gli pneumatici posteriori, saranno disponibili due soluzioni di sviluppo, entrambe in mescola media. La SC1 nella specifica C0567 è al debutto assoluto in gara e condivide la mescola con la A1126, ma ha una struttura diversa per migliorare prestazioni e costanza di rendimento a elevati working-range rispetto alla SC1 di gamma e alla specifica A1126. Quest’ultima è stata utilizzata con successo a Phillip Island nel 2022 e nel 2023, ed è caratterizzata da una struttura robusta pensata per alte temperature, offrendo un buon compromesso tra prestazioni elevate e usura contenuta.

Per le sessioni di Superpole e Superpole Race, i piloti potranno utilizzare la SC0 di gamma, che sostituirà eccezionalmente la SCQ solitamente utilizzata solo per questa occasione.

In conclusione, Pirelli ha effettuato una selezione di pneumatici mirata per affrontare al meglio le sfide del circuito di Most e assicurare prestazioni elevate e costanza di rendimento ai piloti del Campionato Mondiale FIM Superbike.

