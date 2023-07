SBK | Cancellato il Gp d’Argentina, le derivate di serie in cerca di un tracciato per il finale stagione

SBK Gp Argentina – L’ultimo appuntamento della stagione 2023 del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike, ovvero il Round di Argentina, che avrebbe dovuto svolgersi al Circuito San Juan Villicum dal 13 al 15 ottobre, è stato cancellato a causa dell’intenso periodo elettorale nel Paese. Questa decisione è stata presa considerando l’imminente scadenza delle elezioni sia a livello nazionale che provinciale, che ha creato una situazione complessa con impatti significativi sulla vita quotidiana delle persone, sulle province e sull’economia.

La Dorna WSBK Organization (DWO), il Grupo OSD e il governo di San Juan hanno concordato di sospendere l’evento in programma al Circuito San Juan Villicum per rispettare il contesto politico e per permettere alla nuova amministrazione della provincia di San Juan di pianificare adeguatamente eventi di rilievo come il WorldSBK.

Nelle prossime comunicazioni, la FIM e la Dorna WSBK Organization annunceranno il nuovo evento che chiuderà la stagione 2023 del Campionato del Mondo MOTUL FIM Superbike.