MotoGP | Cal Crutchlow Wild Card a Motegi

MotoGP GP Giappone Motegi – Cal Crutchlow sarà in sella alla Yamaha YZR-M1 del Team Yamalube RS4GP in occasione del Gran Premio del Giappone in programma dal 29 settembre al 1 ottobre 2023 a Motegi.

Per il pilota britannico sarà la prima volta come wild card dal 2021, quando è diventato tester della casa di Iwata. Precedentemente aveva sostituito piloti infortunati. Saranno quindi tre le M1 in pista, quelle di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli e quella del rider britannico.

Dichiarazioni Cal Crutchlow Wild Card GP Giappone Motegi

“Sono contento di avere la possibilità di correre a Motegi con lo YAMALUBE RS4GP Racing Team. Come collaudatore ufficiale Yamaha, faccio tutto il possibile per aiutare lo sviluppo della M1. Il GP del Giappone è una buona occasione per testare in un contesto di gara. Non vedo l’ora di lavorare con lo YAMALUBE RS4GP Racing Team, a partire dai prossimi test di agosto. Sono sicuro che ci divertiremo molto. Lavoreremo sodo per raccogliere quante più informazioni preziose possibili per Yamaha.”