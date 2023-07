SBK | Gp Most Qualifiche: ancora Razgatlioglu davanti a tutti, Petrucci secondo

SBK Gp Most Superpole – Toprak Razgatlioglu si è aggiudicato la Superpole del Gran Premio della Repubblica Ceca, ottavo round del Mondiale Superbike 2023.

Il pilota della Yamaha l’ha ottenuta con il crono di 1’38.801, mettendo la sua R1 davanti alle Ducati Panigale V4R di Danilo Petrucci Michael Rinaldi. Da segnalare la cancellazione dell’ultimo crono ad Axel Bassani che gli sarebbe valso la seconda posizione.

Quarto tempo per la Yamaha di Remy Gardner che precede Axel Bassani, retro cesso come anticipato per aver ecceduto i limiti della pista e Jonathan Rea, autore di una scivolata a fine turno fortunatamente senza conseguenze.

Settimo tempo per il Campione del mondo in carica, Alvaro Bautista, che precede Garrett Gerloff e Andrea Locatelli. Xavi Vierge completa la top ten.

Lorenzo Baldassarri ha chiuso con il sedicesimo tempo mente Tamburini è 21esimo

WorldSBK Most Superpole – Tempi finali

5/5 - (2 votes)