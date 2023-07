SBK | Gp Most Gara 1: Rea rischia e torna al successo, stoico Petrucci terzo

SBK Gp Most Gara 1 – Jonathan Rea ha vinto Gara 1 del Gran Premio della Repubblica Ceca, ottava tappa delle derivate di serie disputata a Most.

In una condizioni di pista difficile al via, i pilota britannico è riuscito ad azzeccare la scelta delle gomme puntando sulle intermedie. Nei primi giri Rea stato uno dei pochi a tenere un buon ritmo con gomme intermedie e quando gli altri piloti si sono fermati per il cambio gomme, è riuscito a prendere il comando della gara imprimendo un ritmo che lo ha messo la sicuro dagli inseguitori.

Alle spalle del pilota Kawasaki, Razgatlioglu e Petrucci sono stati autori di una brutta prima parte di gara, ma come per il britannico, con gli altri piloti costretti ai bo, sono riusciti a guadagnare posizioni chiudendo in seconda e terza posizione.

Bella gara anche per Scott Redding, che chiude in quarta posizione davanti a Iker Lecuona e Andrea Locatelli. Settimo al traguardo Axel Bassani, dominatore incontrastato nella prima parte di gara ma poi costretto ai box per il cambio gomme.

Il pilota italiano precede Dominique Aegerter e Alex Lowes. Loris Baz completa la top ten.

Alvaro Bautista, dopo una grande prima parte di gara si è dovuto fermare per il cambio gomme, chiudendo dodicesimo. Lorenzo Baldassarri taglia il traguardo 16esimo.

WorldSBK Most Gara 1 – Ordine di arrivo

