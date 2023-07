MotoGP | Iker Lecuona sostituirà Alex Rins a Silverstone

MotoGP GP Silverstone 2023 LCR Honda – Alex Rins non riuscirà a tornare in sella alla Honda del Team LCR in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna e sarà sostituito da Iker Lecuona, rider Honda Superbike.

Rins si sta riprendendo a casa dopo l’infortunio alla tibia e al perone avvenuto nella Sprint Race del Mugello. Circondato dai migliori esperti del settore, il #42 sta portando avanti un solido piano quotidiano per essere pronto a tornare in sella quando sarà il momento.

Dichiarazioni Iker Lecuona sostituzione Alex Rins Silverstone GP Gran Bretagna

“Auguro ad Alex una pronta guarigione, so quanto siano difficili queste situazioni. Nel frattempo sono felice di tornare in sella, perché voglio fare del mio meglio e aiutare la squadra. Inoltre, mi piace il layout di Silverstone e potremo divertirci. Voglio ringraziare la famiglia Honda e LCR per l’opportunità.”

Ricordiamo che Lecuona ha già avuto modo di provare la Honda RC213V avendo già sostituito Marc Marquez.

