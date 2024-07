SBK | Gp Most Gara 2, Locatelli: “Abbiamo fatto un buon lavoro oggi”

Superbike Most Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso Gara 2 del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesta tappa del Mondiale 2024, in terza posizione.

Migliorando la sua posizione di partenza con un sesto posto nella Superpole Race di questa mattina, Locatelli è stato in grado di fare progressi netti dall’inizio di Gara 2 e di controllare gli attacchi durante la distanza di 22 giri. Uno spettacolare sorpasso sul collega pilota Yamaha Remy Gardner, che ha frenato forte alla curva 1 al sesto giro, ha segnalato il potenziale del pilota italiano per il podio e da lì Locatelli è semplicemente diventato più forte avvicinandosi a Michael van der Mark e assicurandosi rapidamente il terzo posto. posto al 13° giro.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Most Superbike 2024

“Penso che abbiamo fatto un buon lavoro oggi! Partire dalla sesta posizione non è il massimo, soprattutto questa mattina dalla nona posizione nella Superpole Race. Ma passo dopo passo abbiamo migliorato la mia R1 e penso che oggi in Gara 2 abbiamo fatto un grande passo avanti e il feeling era molto, molto migliore. Faceva molto caldo ed è stato molto più difficile questo pomeriggio, ma sono riuscito a mantenere la confidenza con la moto fino alla fine con un buon grip, quindi questo è un buon punto! Possiamo essere contenti del podio, sappiamo che gli altri piloti cercano sempre di spingere e non è mai facile lottare con loro – ma con Yamaha abbiamo fatto un grande passo avanti oggi e abbiamo fatto una bella gara, grazie a tutti i ragazzi perché è stato un bel regalo per noi – e per i compleanni di Tom e Riki!”

5/5 - (1 vote)