SBK | Gp Most Gara 2: Razgatlıoğlu, “E’ la prima volta che mi cede una gomma”

SBK Gp Repubblica Ceca Yamaha – Toprak Razgatlıoğlu è stato vittima di una caduta nel corso di Gara2 del Gran Premio della Repubblica Ceca, ottava tappa del mondiale 2023.

Partito questa mattina nella Superpole Race a 54 punti dal suo rivale per il titolo, Razgatlıoğlu ha fatto tutto ciò che era in suo potere per ridurre il distacco da Alvaro Bautista. Il turco è stato autore di un’incredibile gara sprint chiusa con la vittoria.

In gara 2 invece, dopo una bellissima battaglia con Bautista, il #54 è stato disarcionato dalla moto a causa del cedimento della gomma posteriore.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoğlu Gp Most Yamaha Gara 2

“È stata una gara molto strana: la mia gomma posteriore è scoppiata ma non ho capito perché, dopo essere caduto mi guardo indietro pensando alla catena o qualcosa del genere, e ho visto la mia gomma. Molto strano, questa è la prima volta nella mia vita. Sono fortunato perché è capitato in un punto lento. Negli ultimi sei giri ho guidato più calmo: ho visto che il distacco da Bautista aumenta e il feeling è stato davvero buono sulla mia R1. È stata una buona gara per me, mi sono divertito a lottare: combattiamo in modo pulito e penso che tutti i fan si divertano! Soprattutto la prima curva! Cerco solo di fare del mio meglio, sfortuna per me. Non sono arrabbiato con Pirelli, non so perché questo pneumatico sia così, sono solo molto sorpreso ed è molto strano. Abbiamo molte gare e continuo a guardare al futuro e continuo a lottare”.