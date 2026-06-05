MotoGP | GP Ungheria Day 1, Acosta: “Vincere? Sarà difficile”

Pedro Acosta chiude le pre‑qualifiche di Balaton Park con sensazioni positive ma senza certezze. Il pilota KTM conferma che su questo tracciato la RC16 gli offre un margine di guida più naturale rispetto ad altre piste, soprattutto in frenata, il suo punto forte. Nel time attack riesce a sfruttare meglio questa caratteristica, mentre sul passo gara resta ancora del lavoro da fare.

Il riferimento della giornata sono le quattro Aprilia già in Q2, con Marc Marquez capace di mostrare un ritmo competitivo utilizzando la gomma media. Acosta mantiene un approccio prudente: non vede grandi differenze tra soft e media e non si sbilancia sulle possibilità di vittoria, sottolineando come il livello degli avversari renda il quadro ancora aperto e pieno di interrogativi.

La vittoria? Possibile, ma non probabile. “Tanti punti interrogativi”, dice. E in effetti il sabato ungherese ha lasciato più domande che risposte. Ma se c’è un pilota che può trasformare l’incertezza in opportunità, quello è proprio Acosta.

Dichiarazioni Pedro Acosta Day 1 GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2026

“Già dall’anno scorso qui la KTM sembra che abbia più vantaggio, per me è più facile guidare. Il mio punto forte qui è la frenata, vediamo domani perché le 4 Aprilia sono in Q2 e anche Marc ha mostrato un buon passo con la gomma media. Uno dei miei punti forti è la frenata, quando sono nel time attack mi sento meglio perché posso fermarmi prima, dobbiamo migliorare il passo gara ma penso che siamo messi bene. Vittoria qui? Sarà difficile considerate le Aprilia e Marc. Tanti punti interrogativi. Non trovo molta differenza tra soft e media.”

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