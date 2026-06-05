MotoGP | GP Ungheria Day 1, Fernandez: “Stiamo lavorando bene”

Raul Fernandez chiude il primo giorno di Balaton Park con un segnale forte: terzo tempo nelle pre‑qualifiche e quattro Aprilia contemporaneamente in Q2, un risultato che fotografa il momento positivo della casa di Noale.

Il pilota del SuperFile Trackhouse MotoGP Team conferma di sentirsi particolarmente a suo agio con la gomma media, soluzione che gli ha restituito le sensazioni migliori in frenata e nella fase di rilascio, mentre la differenza con la soft resta minima.

Il #25 ha sottolineato come il livello mostrato nelle ultime tre gare non sia un caso: il passo c’è, la competitività anche, e il lavoro del team sta producendo continuità. L’unico limite emerso oggi è alla curva 1, dove la moto tende a chiudere l’anteriore e un errore nella traiettoria porta facilmente a finire lunghi. Ecco cosa ha detto il pilota spagnolo ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Raul Fernandez Day 1 GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2026

“Stiamo lavorando bene, sono contento. Per la prima volta ci sono 4 Aprilia in Q2 ed è un segnale del lavoro che stiamo facendo. Io con la gomma media mi sento meglio, vediamo cosa possiamo fare domani. Sono tre gare che siamo competitivi, il passo è lì, ci siamo. Tra la soft e la media non c’è molta differenza, è la sensazione quando lasci il freno. Adesso analizziamo i dati ma le sensazioni con la media sono state positive. Pedro ha fatto un giro incredibile, noi abbiamo fatto un giro normale che può essere migliorato davanti. Mi si chiude tanto alla prima e se non la fai corretta, vai lungo.”

Foto: Michelin

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