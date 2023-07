SBK | Gp Most Gara 2: Locatelli, “Un fine settimana un po’ strano”

SBK Gp Repubblica Ceca Yamaha – Andrea Locatelli ha chiuso Gara 2 del Gran Premio della Repubblica Ceca in settima posizione.

È stata una giornata da dimenticare per Andrea Locatelli, il cui ritmo iniziale nel fine settimana lo aveva preparato per la lotta per il podio. Un insolito errore nella Superpole Race ha visto il pilota italiano cadere nel primo giro sulla pista ancora asciutta. Il ritiro lo ha messo in difficoltà per Gara 2, partendo dalla decima posizione, dove ha avuto difficoltà a progredire, non riuscendo a superare la settima posizione.

Dichiarazioni Andrea Locatelli Gp Most Yamaha

“Un fine settimana un po’ strano prima di tutto, e un po’ sfortunato – sfortunatamente non abbiamo ottenuto molti punti durante questo fine settimana, ma onestamente non è stato facile. Abbiamo cercato di spingere per ottenere il massimo in ogni sessione ma questa mattina nella Superpole Race siamo stati sfortunati. Ho perso il posteriore, forse ero un po’ fuori traiettoria e le condizioni dopo la pioggia erano difficili, quindi partire dal fondo in Gara 2 è stato difficile. Dobbiamo imparare da esso ma anche dimenticarlo e guardare avanti a Magny-Cours, proveremo di nuovo da lì per avere più feeling e più fiducia per lottare di nuovo. Sono un po’ triste perché vorrei ottenere più punti, soprattutto su questa pista perché nel 2021 è stato un buon circuito per noi. Ma ora continueremo a lavorare e ci prepareremo bene per le prossime gare per finire bene la stagione”.