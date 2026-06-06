MotoGP | GP Ungheria 2026 Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

11:41 Grazie per averci seguito! Appuntamento alle 15:00 con la Sprint Race!

11:30 BANDIERA A SCACCHI! Pole Position di Marc Marquez! 1:36.785. Secondo Acosta davanti ad Aldeguer. Quarto Di Giannantonio, a seguire: Bagnaia, Bezzecchi, Fernandez, Martin, Marini, Ogura decimo. Undicesimo Moreira, Miller dodicesimo

11:29 Pole provvisoria di M.Marquez in 1:36.791. Acosta resta secondo!

11:28 Acosta primo in 1:36.888. Aldeguer secondo. Caschi rossi per Di Giannantonio e M.Marquez

11:26 Errore di Bezzecchi nel suo giro lanciato. Di Giannantonio secondo

11:23 TOP 10: Acosta, M.Marquez, Fernandez, Aldeguer, Martin, Bagnaia, Di Giannantonio, Bezzecchi, Moreira e Ogura

11:22 M.Marquez in seconda posizione! Fernandez terzo. Di Giannantonio settimo

11:21 Aldeguer sale in seconda posizione. M.Marquez in pista così come Di Giannantonio

11:20 Acosta primo in 1:37.228, secondo Martin davanti a Bagnaia

11:17 Caduta di Marc Marquez e Di Giannantonio in curva 1! Piloti OK

11:15 SEMAFORO VERDE! Parte il Q2

11:06 Bagnaia e Marini passano al Q2. TOP 10: Bagnaia, Marini, Mir, Bastianini, Quartararo, Lecuona, Binder, Toprak, Morbidelli e Rins. Undicesimo Vinales con Crutchlow che parte ultimo

11:05 BANDIERA A SCACCHI!

11:04 Quartararo ci riprova, prima stava facendo un ottimo giro ma ha rischiato la caduta

11:03 Mir in seconda posizione. Bagnaia è in un buon giro ma c’è una buona bandiera gialla per la caduta di Binder che però non va a rovinare il suo giro. Primo Bagnaia in 1:37.443

11:02 Marini al comando in 1:37.594

10:58 TOP 10: Bastianini, Mir, Marini, Lecuona, Toprak, Quartararo, Binder, Morbidelli, Bagnaia e Vinales

10:55 Mir primo in 1:37.815 e poi è Bastianini a mettersi davanti in 1:37.815

10:50 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1

10:40 BANDIERA A SCACCHI! Termina qui il terzo turno di libere con il miglior tempo di Marc Marquez. TOP 10: M.Marquez, Di Giannantonio, Acosta, Bezzecchi, Aldeguer, Bagnaia, Fernandez, Ogura, Martin e Marini

10:38 Marquez torna davanti a tutti in 1:37.436, Acosta terzo

10:36 Di Giannantonio al comando con 1:37.572

10:33 Marquez e Moreira si lanciano per un altro tentativo

10:24 TOP 10: M.Marquez, Di Giananntonio, Aldeguer, Acosta, Fernandez, Bezzecchi, Ogura, Bagnaia, Martin e Lecuona

10:22 M.Marquez al comando con 1:37.596

10:20 FP2 in corso con Di Giannantonio davanti a tutti

Diretta Qualifiche GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2026 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito ungherese di Balaton, dove a partire dalle 10:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio d’Ungheria! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Nelle pre-qualifiche il più veloce era stato Pedro Acosta che aveva preceduto Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez. Quarto tempo per Fermin Aldeguer che aveva preceduto Ai Ogura e Marco Bezzecchi.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Marc Marquez, Diogo Moreira, Jorge Martin e Jack Miller. Nomi eccellenti in Q1, su tutti Pecco Bagnaia, che non è riuscito a centrare la Top Ten. Con lui tra gli altri i connazionali Luca Marini, Enea Bastianini e Franco Morbidelli.

Acosta il più veloce delle pre-qualifiche del Balaton Park

DIRETTA QUALIFICHE GP UNGHERIA BALATON PARK DALLE 10:50

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group