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MotoGP | GP Ungheria Day 1, Marquez: “Sto come al Mugello”

Il nove volte iridato della Ducati: "Oggi non abbiamo fatto il passo giusto con la soft, mentre con la media mi sono trovato meglio"

di Alessio Brunori5 Giugno, 2026
MotoGP | GP Ungheria Day 1, Marquez: “Sto come al Mugello” MotoGP | GP Ungheria Day 1, Marquez: “Sto come al Mugello”

Marc Marquez chiude il venerdì di Balaton Park con sensazioni miste e con il settimo tempo. Il riferimento, per lui, resta il Mugello: stesso livello fisico, stesso tipo di giornata, con qualche giro competitivo alternato a passaggi più lenti.

La Ducati gli dà una base solida, ma il lavoro vero è ancora sul suo stile di guida, che secondo lo spagnolo necessita di piccoli aggiustamenti per adattarsi meglio alle caratteristiche del tracciato ungherese.

Il dato più rilevante arriva dalle gomme: la soft non ha restituito il passo atteso, mentre con la media Marquez ha trovato maggiore costanza.

Sul piano fisico la situazione è sotto controllo, il fastidio al nervo è quasi sparito, ma la mancanza di allenamento nelle ultime settimane gli toglie forza nei cambi di direzione. E anche se Balaton Park è meno impegnativa del Mugello, alcuni punti chiave del circuito (curve 1, 2, 5 e 8) continuano a metterlo alla prova. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Ungheria Balaton Park MotoGP 2026

“Sto come al Mugello: né meglio né peggio. Il venerdì è stato molto simile a quello dell’Italia, con due giri forti e tre più lenti. La moto funziona bene e domani proveremo a fare qualcosa dal mio punto di vista. Sappiamo come sistemare la guida: devo cambiare qualche dettaglio del mio stile. Oggi non abbiamo fatto il passo giusto con la soft, mentre con la media mi sono trovato meglio. Il fastidio al nervo è praticamente zero, ma ho poca forza perché non ho potuto fare palestra. Sto facendo più fatica rispetto al 2025. La pista è meno faticosa del Mugello, ma le curve 1, 2, 5 e 8 restano complicate.”

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