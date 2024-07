SBK | Gp Most Gara 2: Razgatlioglu chiude in bellezza

SBK Gp Most Gara 2 – Toprak Razgatlioglu ha vinto anche Gara 2 del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesta tappa del Mondiale 2024.

Il pilota turco ha chiuso anche il Gran Premio della Repubblica Ceca con tre vittorie su tre. Anche in Gara 2 il copione è stato simile alle gare precedenti. Dopo essere scattato dalla pole, ha perso la posizione su Bulega, ma dopo pochi passaggi è tornato al comando imponendo un ritmo insostenibile per gli altri. Il #54 si porta a 9 vittorie consecutive e allunga in classifica mondiale.

Dopo una buona partenza, Nicolò Bulega non può fare altro che accontentarsi della seconda posizione, mentre Andrea Locatelli, a pochi giri dalla ine riesce a beffare Michael Van der Mark conquistando il podio.

Chiude in quarta posizione Remy Gardner che precede Michael Van der Mark e un redivivo Jonathan Rea, autore di una bella rimonta. Buona settima posizione per Michael Rinaldi che precede Andrea Iannone rimasto coinvolto nell’incidente iniziale tra Bautista e Petrucci e costretto a rimontare dal fondo della classifica. Alex Lowes e Iker Lecuona completano la top ten.

Come anticipato, Danilo Petrucci e Alvaro Bautista sono stati vittima di un incidente alla prima curva, fortunatamente senza conseguenze.

