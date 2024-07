SBK | Gp Most Gara 2, Razgatlioglu: “Non ci credo, ma ora abbiamo 10 vittorie di fila”

Superbike Most BMW – Toprak Razgatlioglu ha chiuso Gara 2 del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesta tappa del Mondiale 2024, in prima posizione.

Il pilota turco ha completato un altro weekend perfetto conquistando prima la pole e la vittoria in Gara 1 e poi replicando sia nella Superpole Race che in Gara2. Il #54 ha portato il vantaggio in campionato a 59 punti davanti a Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati).

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu Gp Most Superbike 2024

“Non ci credo, ma ora abbiamo 10 vittorie di fila. Su questa pista siamo molto forti. Sono davvero contento perché in campionato abbiamo un grande margine. Non sto pensando a questo, sono solo concentrato sull’andare gara dopo gara perché ho bisogno di molte vittorie. Ho bisogno di altre due vittorie per il record. Questo è il mio obiettivo: ottenere altre due vittorie per battere il record. Vedremo a Portimao. Sono molto forte lì, ma sono felice per questo fine settimana. Non abbiamo commesso errori e tre vittorie sono davvero merito del lavoro di squadra. Per Alvaro, penso che non sia stato un buon fine settimana, ma per Nicolò non è stato male. Nella prima gara ha perso un po’, ma nella Superpole Race e in Gara 2 si è ripreso. Per lui va tutto bene, ma per Alvaro penso che, soprattutto questo fine settimana, sia andato male. Abbiamo molte gare da disputare e lui tornerà più forte”.

