SBK | Gp Most Gara 1, Petrucci: “Barnabò ha detto che la gara sarebbe stata asciutta e mi sono fidato”

SBK Gp Most Ducati – Danilo Petrucci ha chiuso Gara 1 del Gran Premio della Repubblica Ceca, ottava tappa del mondiale 2023, in terza posizione.

Il pilota ternano, partito dalla prima fila ha perso diverse posizione nei primi giri della gara, ma lentamente è riuscito a recuperare fino a portarsi in lotta per il podio. Dopo aver passato Redding, Petrux si è dovuto arrendere al ritmo di Razgatlıoğlu. E’ il secondo podio stagionale per Petrucci.

Dichiarazioni Danilo Petrucci Gp Most

“E’ stato molto difficile scegliere le gomme per questa gara. Quando siamo scesi in pista l’asfalto era bagnato ma non completamente. Fortunatamente il proprietario del team ha guardato il cielo e ha detto che la gara sarebbe stata asciutta e quindi ho messo le intermedie anche se non le ho mai provate. Questa era l’occasione per provarla. E’ stata la scelta giusta. Grande ringraziamento per il team per il lavoro svolto. La gara è stata molto difficile all’inizio e non sapevo come fosse il grip ma alla fine è andato tutto bene e sono contento. All’inizio c’erano molti piloti con gomme da bagnato che hanno spinto tanto, ma non dovevo perdere terreno. Dovevo rimanere davanti perché sapevo si sarebbe asciugato. Sapevo che Rea aveva le intermedie ma all’inizio era velocissimo e ha scavato un gap. Sono rimasto secondo per un po’ ma poi è arrivato Toprack che ha spinto e ho pensato che fosse ok accontentarsi del podio. E’ buono essere la migliore Ducati al traguardo e essere il miglior team indipendente. Spero di avere un’altra gara buona domani Il circuito sembra uno di quelli americani vecchio stile.”