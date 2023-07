SBK | Gp Most Gara 1: Razgatlıoğlu, “Siamo riusciti a colmare il distacco da Bautista in classifica”

SBK Gp Repubblica Ceca Yamaha – Toprak Razgatlıoğlu ha chiuso Gara 1 del Gran Premio della Repubblica Ceca, ottava tappa del mondiale 2023, in seconda posizione.

Il pilota turco, partito dalla pole, ha perso diverse posizioni dopo il via riuscendole a recuperare solo dopo che la pista si è progressivamente asciugata.

Dichiarazioni Toprak Razgatlıoğlu Gp Most Yamaha Gara 1

“L’inizio della gara per me è stato molto difficile perché non ho molta esperienza con le gomme intermedie. Era solo la terza volta nella mia carriera che le usavo ed ero un po’ nervoso. Dopo cinque o sei giri sono stato in grado di iniziare a spingere e recuperare posizioni. Poi, durante gli ultimi sei giri, ho dato tutto per cercare di ottenere la vittoria e ho ridotto il distacco a soli quattro secondi quando abbiamo tagliato il traguardo, ma ho esaurito il tempo. Abbiamo fatto una scommessa, ed è stata dura all’inizio della gara, ma alla fine siamo riusciti a colmare il distacco da Bautista nella classifica del campionato, quindi si è rivelata una buona scelta. È stato difficile per tutti con le mutevoli condizioni, ma il team ha fatto un ottimo lavoro; abbiamo fatto la scelta giusta e siamo pronti a lottare per la vittoria domani”.