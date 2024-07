SBK | Gp Most Gara 1, Bulega: “Non posso essere particolarmente contento”

Superbike Most Ducati – Nicolò Bulega ha chiuso Gara 1 del Gran Premio della Repubblica Ceca, sesta tappa del Mondiale 2024, in sesta posizione.

Nicolò Bulega parte bene dalla quarta posizione e si mette subito alla caccia di Iannone (Ducati) che supera al sesto giro per portarsi in seconda posizione. Da metà gara, però, il calo della gomma posteriore non gli consente di difendere la zona podio chiudendo in sesta posizione.

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Most Superbike 2024

“E’ chiaro che non posso essere particolarmente contento ma allo stesso tempo non sono neppure troppo deluso perché oggi non avevo un grandissimo feeling con la moto. All’inizio, con la gomma nuova, riuscivo a guidare bene poi quando il grip è calato sono emersi diversi problemi soprattutto nei cambi di direzione. Dobbiamo sistemare alcuni dettagli ma sono comunque fiducioso per domani”.

